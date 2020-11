Milan, l’ex Suso festeggia oggi il compleanno: compie 27 anni

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – In casa Milan oggi si ricorda l’ormai ex Jesus Suso. L’occasione è il suo compleanno numero 27. In rossonero, lo spagnolo ci arrivò via Liverpool nel gennaio 2015 e ci è rimasto fino a gennaio 2020. In mezzo, una parentesi di 6 mesi al Genoa. Abile nel rientrare e calciare di sinistro, Suso al Milan ha totalizzato 24 gol in 152 partite giocate. Da sempre criticato ed elogiato, l’esterno di Cadice divide il pubblico nelle squadre dove gioca come altri pochi giocatori hanno fatto in passato. Il suo palmares in rossonero parla di 1 Supercoppa Italiana vinta. La redazione di PianetaMilan augura a Suso un felice compleanno. Maldini prova un altro colpo ‘alla Tonali’? I dettagli >>>