Milan, l’ex centrocampista Gourcuff compie 34 anni: tanti auguri

MILAN NEWS – Oggi in casa Milan si ricorda e si festeggia il compleanno di un ex centrocampista rossonero ai tempi di Carlo Ancelotti allenatore: Yoann Gourcuff.

Il francese, nato a Ploemeur l’11 luglio 1986, oggi compie 34 anni. Guorcuff arrivò al Milan nell’estate 2006 per 3 milioni di euro dal Rennes. Un giovane di belle prospettive che però non espresse in pieno il suo potenziale. Con i rossoneri, in 2 stagioni, ha disputato 54 partite segnando 3 gol. Il suo palmares con il Milan parla di 1 Champions League, 1 Supercoppa europea e 1 Mondiale per club. Dopo 2 anni, la dirigenza del Milan cedette Gourcuff in prestito con diritti di riscatto per 15 milioni al Bordeaux, il quale riscattò il giocatore un anno dopo. Poi la sua carriera è proseguita nel Lione, nuovamente nel Rennes e nel Dijon. Attualmente è svincolato. Tanti auguri Yoann Gourcuff, uno di questi giocatori che potevano essere, ma non sono mai sbocciati in pieno.

