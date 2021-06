Milan, Lerda: “L’atteggiamento coerente e serio della dirigenza pagherà”

L'ex giocatore Lerda ha parlato del Milan e della scelta di rinunciare ad alcune pedine importanti. Ecco le sue dichiarazoni.

Ha giocato in tantissime squadre, ma mai nel Milan. Ora è allenatore, Franco Lerda. Ai microfoni di TuttoMercatoWeb ha parlato dei rossoneri e di come hanno deciso di affrontare le situazioni legate ad Hakan Calhanoglu e Gianluigi Donnarumma. Sia il portiere classe 1999 che il turco classe 1994 sono andati via a zero, accasandosi rispettivamente all'Inter e al Paris Saint-Germain. Una scelta corretta secondo Lerda, quella del club rossonero di non cedere alle richieste. Ecco le sue parole: "Il Milan ha perso due pedine importanti, ma bisogna dare atto alla società di aver dimostrato grande coerenza e serietà. Alla lunga questo atteggiamento pagherà". Ecco le top news di oggi sul mercato del Milan: blitz per Berardi, ci siamo per Brahim Diaz