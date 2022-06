Milan, la Lega Serie A celebra Mike Maignan: il motivo

Con un tweet sul proprio profilo ufficiale, la Lega Serie A ha elogiato la grande stagione di Mike Maignan. In una grafica sono stati elencati tutti i clean sheet stagionali del portiere francese: ben 17. Un'annata esaltante per il portiere del Milan, arrivato in punta di piedi dal Lille per 14 milioni. Maignan era chiamato a sostituire Donnarumma, passato in estate al PSG a parametro zero. E, visti i risultati e le prestazioni, il francese c'è riuscito alla grandissima.