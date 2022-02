Milan, Ledesma: “È in difficoltà, soprattutto nelle partite importanti”

Ledesma, ex giocatore, ha parlato del momento del Milan, che a suo dire è un po' in difficoltà. Ecco tutte le sue dichiarazioni.

Il momento non è certamente dei migliori per il Milan, che dopo un inizio di stagione eccellente ha subito un calo e di questo ha parlato Cristian Ledesma, ex giocatore. Ai microfoni di TMW Radio, l'ex centrocampista ha sottolineato come il Milan sia in difficoltà soprattutto nelle grandi partite, quando non riesce a essere brillante come in passato. Tuttavia, in realtà il Milan non ha avuto risultati così negativi, anche nelle partite importanti. Ecco tutte le sue dichiarazioni: "Adesso vedo in difficoltà il Milan. Nelle partite importanti non è riuscito ad essere il Milan che era in passato, anche per infortuni e Covid".