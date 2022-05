Milan, Leao sempre più concreto: ora deve segnare in trasferta

La Gazzetta dello Sport si sofferma su Rafael Leao, che è uno dei giocatori più in forma del Milan. Può essere l'uomo scudetto

La Gazzetta dello Sport si sofferma sul grande rendimento del Milan in trasferta. Basta vedere la media gol dei rossoneri, che in trasferta è di 2.05, mentre in casa è di 1,44 . Uno degli uomini migliori è sicuramente Rafael Leao, che sta disputando una grandissima stagione.

Leao nel girone di andata ha democraticamente distribuito i suoi gol tra partite interne (Cagliari e Lazio, tra agosto e settembre) ed esterne (Atalanta e Bologna, a ottobre), mentre nel 2022 ha segnato solo a Milano. Al di là comunque dei gol in casa e in trasferta, si sta finalmente vedendo un giocatore concreto e solido sotto porta, anche se i numeri possono essere ancora migliorati. La speranza di Pioli è quello di vederlo in rete anche contro il Verona, gara in programma domenica sera al Bentegodi.