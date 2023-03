Milan, previsto un incontro con Leao: alzata la proposta

Nonostante il campionato nelle prossime settimane si fermerà per lasciare spazio agli impegni delle diverse nazionali, le dirigenze continueranno a lavorare sotto traccia. E in casa Milan sembra siano in programma diversi movimenti sull'agenda di Paolo Maldini e Frederic Massara .

Secondo quanto riferito da TMW, infatti, il Milan dovrebbe incontrare nei prossimi giorni Rafael Leao per cercare di convincerlo una volta per tutte a rinnovare il proprio contratto. Il Diavolo avrebbe alzato ulteriormente l'offerta per il prolungamento al portoghese, il quale però non sembra che abbia dato segnali positivi in questo senso. Da capire cosa succederà nell'eventuale contatto tra le parti.