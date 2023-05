Milan, Leao fa ricorso alla Cassazione Portoghese | News

Una delle questioni più spinose degli ultimi mesi in casa Milan è senza dubbio quella relativa al rinnovo di Rafael Leao. Sebbene l'intenzione del giocatore sia quella di rimanere in rossonero, come già ha dichiarato diverse volte, il prolungamento dipende anche da altre dinamiche, prima fra tutte quella relativa alla multa che il portoghese dovrebbe pagare allo Sporting Lisbona, suo ex club.