Milan, vittorie per Leao e Krunic: i rossoneri in Nazionale

(fonte:acmilan.com) - Serata positiva, quella di venerdì 8 settembre, per i portacolori rossoneri nelle qualificazioni a Euro 2024. Inseriti entrambi nel Gruppo J, Rade Krunić e Rafael Leão hanno vinto gli impegni con le rispettive nazionali. La Bosnia di Rade ha ospitato il Liechtenstein a Zenica, vincendo per 2-1: decisive la rete di Džeko e l'autorete di Luchinger, mentre il sigillo di Wolfinger è servito solo ad accorciare le distanze dopo il doppio vantaggio bosniaco. Rade è stato scelto tra i titolari ed è rimasto in campo fino al 93', prima di essere sostituito da Hamulić. Nello stesso raggruppamento si sono affrontati Slovacchia e Portogallo, a Bratislava: vittoria di misura per i lusitani di Roberto Martínez, 1-0 grazie alla rete nel primo tempo di Bruno Fernandes. Come Krunić, anche l'altro rossonero Leão è stato schierato dal primo minuto ed è stato poi sostituito dopo un'ora di gioco da Pedro Neto. In classifica il Portogallo comanda con 15 punti davanti a Slovacchia e Lussemburgo, entrambe a 10, e alla Bosnia, 6. LEGGI ANCHE: Milan, le parole di Pulisic dal ritiro degli Stati Uniti