Milan-Leao, manca solo la firma sul rinnovo: venerdì giorno decisivo

Dopo una telenovela durata diversi mesi, durante i quali sembrava che non si potesse mai trovare un accordo, finalmente il Milan e Rafael Leao hanno trovato un'intesa per il rinnovo di contratto del portoghese. Il nuovo rapporto professionale del portoghese con il Diavolo durerà fino al 30 giugno 2028 e per l'ufficialità manca solamente la firma.