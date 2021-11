Milan, le iniziative e attività svolte in risposta alla pandemia da Covid-19

Il Milan, nel sottolineare la coreografia della Curva Sud, ha ricordato le attività svolte per combattere la pandemia da Covid-19

"In scia con quanto mostrato dalla Curva Sud nella loro coreografia pre-partita nel Derby di Milano con il loro messaggio di supporto a chi ha combattuto il Covid-19 in prima linea e il ricordo di tutte le vittime della pandemia, AC Milan vuole ricordare le varie iniziative e attività intraprese dal Club e da Fondazione Milan in risposta alla pandemia: