Milan-Lazio: la designazione arbitrale: dirige l’incontro Rapuano | News

Antonio Rapuano è il direttore di gara designato per il match Milan-Lazio, in programma sabato 6 maggio alle ore 15:00

È stato reso noto l'arbitro che dirigerà l'incontro Milan-Lazio, in programma alle ore 15:00 di sabato 6 maggio. Come si evince dal sito ufficiale dell'AIA, infatti, sarà il fischietto Antonio Rapuano il direttore di gara scelto per il big match della 34^ giornata di Serie A. A coadiuvarlo gli assistenti Meli ed Alassio. Il IV uomo sarà Daniele Orsato, mentre VAR ed AVAR saranno Mazzoleni e Manganiello. LEGGI ANCHE: Milan, che fatica contro la Cremonese! Un attacco senza gol