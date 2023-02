Milan, Lazetic da record con l’Altach: subito gol all’esordio (VIDEO)

Qualche giorno fa è arrivata l'ufficialità del suo trasferimento all' Altach e già oggi Marko Lazetic sta facendo parlare di sé. Il talento serbo, infatti, dopo il passaggio dal Milan in prestito al club austriaco, ha già trovato l'esordio con la maglia della sua nuova squadra e il debutto è stato di quelli da incorniciare.

Marko Lazetic in gol dopo 17 secondi con l'Altach

Nell'amichevole giocata dall'AltachLazetic è stato lanciato dal primo minuto dal tecnico Miroslav Klose, ex attaccante della Lazio, e ha iscritto immediatamente il proprio nome nel tabellino dei marcatori. Ma non solo, perchè la rete è stata estremamente veloce, essendo arrivata a 17 secondi dall'inizio del match. Una partenza sprint, quindi, per l'attaccante serbo nella sua nuova avventura. Inter-Milan, le probabili formazioni: 3-5-2 senza Leao?