Milan, arriva Lazetic: ecco i suoi numeri in stagione / News

Marko Lazetic è pronto a passare dalla Stella Rossa al Milan. Ma com'è andata la sua stagione finora? Ecco i suoi numeri

Marko Lazetic è sbarcato in Italia all'ora di pranzo per sostenere le visite mediche per il Milan. Sarà lui il sostituto di Pietro Pellegri, che andrà in prestito al Torino via Monaco dopo la rinuncia del Diavolo. Ma com'è andata la stagione del classe 2004 fin a questo momento? Sono 21 le presenze complessive dell'attaccante con il club serbo. In totale ha disputato 800 minuti e segnato 7 gol suddivisi tra campionato serbo (1), Under 19 (4) e Youth League (2). Assalto a Theo: in cambio un grande bomber? Le ultime news di mercato >>>