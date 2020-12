Milan, l’attacco funziona anche senza Ibrahimovic. I numeri | News

Ultime Notizie Milan News: l’attacco rossonero fa paura

MILAN NEWS – Tuttosport, in edicola questa mattina, si sofferma sull’ottimo momento che sta attraversando il Milan. La squadra rossonera è al primo posto in campionato e si è qualificata con un turno di anticipo ai sedicesimi di Europa League.

Merito di tutta la squadra, in particolare della fase offensiva. Funziona anche senza Ibrahimovic. Come riportato dal quotidiano, il Milan senza lo svedese ha segnato ben 21 gol (39 totali) a testimonianza di come non ci sia solo Zlatan. Senza Ibrahimovic, Calhanoglu ha segnato 4 gol, seguono Hauge e Leo con tre reti. Poi Kessie, Diaz e Castillejo con due, e infine Saelemaekers, Dalot, Colombo, Hernandez e Romagnoli con una. Ibrahimovic resta comunque attualmente il capocannoniere della squadra con undici reti. Calciomercato Milan: si allontana un obiettivo importante. VAI ALLA NOTIZIA>>>