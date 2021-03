Milan, l’appello di Piccinini: “Pioli merita il rinnovo di contratto” | News

Il giornalista Sandro Piccinini, attraverso il proprio account ufficiale Twitter, ha scritto di Stefano Pioli, tecnico del Milan

Il Milan, nonostante un'ottima prova contro il Manchester United, viene eliminato dall'Europa League. Il giornalista Sandro Piccinini, attraverso il proprio account ufficiale Twitter, ha esaltato Stefano Pioli e il lavoro che sta svolgendo sulla panchina rossonera. "Sarei felice se il Milan proponesse a Pioli un prolungamento dell’attuale contratto in scadenza nel 2022. Sarebbe un bel segnale in vista della volata finale del campionato e un modo concreto per ringraziarlo per l’indiscutibile salto di qualità del Milan". Intanto il Milan pensa alla prossima stagione: pronti tre colpi in caso di qualificazione in Champions League.