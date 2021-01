Milan, Landucci: “Mandzukic è un grande colpo per i rossoneri”

MILAN NEWS – Ha giocato tanti anni nella Juventus e ha fatto molto bene, vincendo quasi tutto, Mario Mandzukic. In panchina c’era Massimiliano Allegri, ex allenatore anche del Milan, squadra in cui ora il croato giocherà. Insieme al tecnico, nello staff, c’era anche Marco Landucci, che ha seguito il livornese anche in rossonero. Proprio Landucci ha parlato così di Mandzukic, attaccante classe 1986, acquistato a zero dal Milan. Le sue parole a TuttoMercatoWeb: “Mario è un grandissimo acquisto”.

Sui ricordi nei quattro anni alla Juve: “I ricordi ovviamente si sprecano, Mario è un grande calciatore e un grande professionista. Con noi alla Juventus ha fatto tante stagioni straordinarie, contribuendo a raggiungere tutti i successi che abbiamo ottenuto con la nostra Juventus sia in Italia che in Europa”.

Che effetto fa vederlo al Milan: “Sono contento per lui, Mandzukic è veramente un colpo di mercato importante per i rossoneri di Pioli. Non ho alcun dubbio su questo”.

Sulle perplessità dei tifosi: “Per me Mario è un ottimo calciatore, sono convinto che ancora oggi possa essere importante per il Milan e per la Serie A”.

CALCIOMERCATO AC MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>