Milan, la vittoria con la Lazio pesa su Sarri: confronto con Lotito

Pochi giorni fa il Milan ha schiantato la Lazio per 4-0 e Lotito non l'ha presa bene: confronto con Sarri dopo l'eliminazione in Coppa Italia

Stefano Bressi

Mercoledì sera il Milan ha vinto e stravinto contro la Lazio per 4-0, superando il turno di Coppa Italia e approdando in semifinale. Una partita senza appello, che non ha lasciato contento Claudio Lotito, presidente biancoceleste. Ieri, infatti, si è confrontato con Maurizio Sarri, allenatore della squadra laziale. Entrambi sono delusi dal risultato e nessuno dei due aveva previsto, secondo il Corriere della Sera, di poter perdere così pesantemente. Il presidente laziale ha fatto un po' di domande all'allenatore, che ha risposto toccando anche il tema dello scarso mercato. Ovviamente nessuna risposta a riguardo da Lotito, che però vuole subito un cambio di rotta. Kessie e Donnarumma? Non li capisco!". Questo e molto altro nella nostra intervista esclusiva a DJ Ringo

