Milan, la svolta di Rafael Leao: i numeri della consacrazione

Salvatore Cantone

La Gazzetta dello Sport mette in evidenza questa mattina la stagione di Rafael Leao. Dopo due anni pieni di alti e bassi, l'attaccante del Milan ha trovato quella continuità tanto cercata. Certo, c'è ancora qualche momento di pausa all'interno della partita, ma i miglioramenti sono sotto gli occhi di tutti.

Ecco cosa scrive la rosea: "Rispetto alle scorse stagioni, Rafael Leao ha doppiato se stesso praticamente sotto ogni punto di vista. Nel 2019-20, prima stagione da milanista, i tiri erano stati 34 contro i 64 di oggi. A lievitare sono anche i cross (57 in questa Serie A, 32 in quella passata) e soprattutto i dribbling riusciti: il Leao attuale ne vanta 91, meglio di chiunque altro nel nostro campionato, mentre tra i cinque principali tornei europei l’attaccante del Milan è ai piedi del podio, dietro a Saint-Maximin del Newcastle, Adama Traoré del Barcellona e Mbappé, che ne ha completati 11 più del portoghese. Sempre più pericoloso, Rafa oggi manda in crisi le difese avversarie molto più che nelle stagioni precedenti: nel 2019-20 aveva subito 15 falli, nel 2020-21 il “conto” è salito a 21 e adesso siamo a 41"

Leao è migliorato molto anche nella fase di non possesso. Un dato molto significativo: nelle 31 partite giocate al primo anno in Italia, Leao aveva recuperato 42 palloni, oggi siamo a 86 in 30 presenze. Pioli guarda molto questo aspetto come ogni allenatore e dunque non può che essere contento di questi progressi. Leao è imprescindibile, mentre nelle scorse stagioni era utilizzato prevalentemente come spacca partite. Insomma, la crescita di Rafa è impressionante, ma ora è vietato fermarsi: c'è uno scudetto da vincere. Intanto il club rossonero è pronto ad acquistare un difensore.

