Milan, la svolta con Ibrahimovic titolare: Pioli è tentato già contro la Lazio

MILAN NEWS – Se il Corriere della Sera in edicola questa mattina parla di Zlatan Ibrahimovic verso la panchina domani sera contro la Lazio, di altro avviso è invece la Gazzetta dello Sport. Secondo la rosea, il tecnico dei rossoneri Stefano Pioli, che tornerà a Roma contro i biancocelesti per la prima volta da allenatore del Milan, sarebbe tentato di far partire subito titolare il suo attaccante svedese, dopo avergli concesso circa mezz’ora nel match di Ferrara di mercoledì.

Secondo il focus della Gazzetta, Zlatan è stato assolutamente decisivo nella gara contro la SPAL, subentrando nella ripresa e accrescendo non poco il potenziale offensivo del Milan. Per lui solo un colpo di testa alto di poco, è vero, ma la sola presenza ha spaventato la retroguardia emiliana, contribuendo in qualche modo ad entrambe le reti che ha segnato il club rossonero nel finale di gara.

Ora la tentazione di Pioli è proprio quella di giocarsi la carta Ibra fin dal primo minuto contro la Lazio che sarà priva di Immobile e Caicedo, appiedati dal giudice sportivo. Il futuro di Ibra rimane un’incognita, ma il suo rapporto col Diavolo è intatto. Lo svedese, poi, si fida ciecamente di Pioli e vuole onorare la maglia fino all’ultimo. L’intento è quello di riportare il Milan in Europa, non quella che si aspettava certamente, ma comunque un obiettivo che va rispettato.

Poi, una volta terminata la stagione, ci si siederà ad un tavolo e si parlerà del futuro. La sua personalità e quella di Ralf Rangnick potrebbero entrare in conflitto, ma nel calcio vietato dare qualcosa per scontato e con Ibra a maggior ragione. Del suo futuro ne ha parlato Oliver Bierhoff, ex attaccante del Milan: CONTINUA A LEGGERE>>>

