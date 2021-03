Milan, la Serie A esalta Theo sul proprio profilo Instagram

La Serie A ha pubblicato sui social un post su Theo, esaltando i numeri del terzino del Milan. Ecco i dettagli.

Un'altra grande stagione, è quella che sta vivendo Theo, terzino sinistro del Milan. Il francese classe 1997, dopo il primo anno in rossonero (lo scorso) si sta confermando a livelli altissimi. Molti spesso pensano a un calo nel caso in cui non segni, ma si dimenticano che si tratta di un terzino. Evidentemente, Theo ha abituato tutti davvero troppo bene, a dimostrazione di quanto ottimo sia il suo percorso. Ormai è da considerarsi uno dei laterali difensivi migliori al mondo e anche la Serie A ha voluto esaltare i suoi dati, sulla propria pagina Instagram. Una foto con una maglia del Milan stilizzata, con su il 19 e il suo nome, Theo. Sotto, invece, le statistiche strepitose: 2313 minuti giocati; 4 gol; 4 assist; 33 tiri totali. Numeri quasi da esterno offensivo. La didascalia del post è altrettanto esplicativa: "Air-Theo". Intanto arrivano delle parole shock di Galliani sulla sua esperienza col Coronavirus >>>