Milan, la professionalità di Bonaventura: Jack continua a fare bene

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Onestamente c’erano pochi dubbi sulla professionalità di Jack Bonaventura, ma di sicuro il centrocampista sta stando ulteriore dimostrazione del suo amore nei confronti del Milan. A meno di clamorosi colpi di scena, infatti, il calciatore lascerà il club rossonero al termine della stagione, eppure il suo contributo in questa parte di stagione è senza dubbio positivo.

Se andiamo ad analizzare le sue prestazioni dalla fine del lockdown, Bonaventura ha fatto gol contro il Lecce e collezionato due assist contro Lazio (per il gol di Rebic) e Juventus (sempre per il croato). Pioli l’ha sempre utilizzato sia da titolare e sia a gara in corso, a testimonianza di come l’allenatore si fidi molto dell’esperienza e della leadership di Jack, che vuole lasciare il segno in questo finale di stagione al Milan.

Il suo ingresso nella partita di ieri contro il Napoli è stato determinante. Bonaventura è entrato subito dopo il gol del 2 a 1 del Napoli firmato da Mertens, ma l’ex Atalanta ha caricato subito i suoi compagni, quasi a fare le veci di Zlatan Ibrahimovic, appena uscito dal campo infuriato. Non a caso è stato proprio a Bonaventura a guadagnarsi il rigore che ha permesso di Franck Kessie di segnare il 2-2 e di conquistare un punto importante per l’autostima e soprattutto per la classifica.

Insomma, Bonaventura sta svolgendo il suo compito fino alla fine, ma a fine stagione le strade si separeranno, con il Torino che sembra essere in pole position. Jack ci tiene a concludere nel migliore dei modi la sua storia rossonera: sicuramente avrebbe voluto conquistare qualche vittoria in più, ma ricordiamo che l’ultimo trofeo nella bacheca rossonera (Supercoppa Italiana nel 2016) porta proprio la firma del centrocampista. Ancora poche partite per concludere una storia d’amore fatta di luci e ombre, ma che difficilmente potrà essere dimenticata.

SUSO UFFICIALE AL SIVIGLIA: LA REAZIONE DEI TIFOSI >>>