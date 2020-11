Milan, la meteora Pablo Armero compie 34 anni: tanti auguri

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Pablo Armero, nato il Colombia il 2 novembre 1986, compie oggi 34 anni.

Nel corso della sua carriera, Armero ha vestito anche la maglia del Milan. Era la stagione 2014/2015 quando in totale scese in campo con i rossoneri per 8 volte. Una meteora in pratica. Armero, che attualmente gioca in Brasile nel Guarani, è un terzino sinistro che all’occorrenza può fare anche l’esterno di centrocampo. Soprannominato la ‘Freccia Nera’ per la sua velocità, in Italia le cose migliori le ha fatte vedere con la maglia dell’Udinese. La nostra redazione augura al calciatore i migliori auguri.

