Milan, la Gazzetta: “Maignan garantirà gli stessi punti di Donnarumma?”

La Gazzetta dello Sport si sofferma su Mike Maignan, neo portiere acquistato dal Lille: garantirà lo stesso rendimento di Donnarumma?

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, fa il punto sul Milan e sulle altre squadre di Serie A in vista del prossimo campionato. La vera novità fino a questo momento è l'acquisto di Mike Maignan e l'addio di Gianluigi Donnarumma. Il francese garantirà gli stessi punti di Gigio? Secondo la rosea è difficile pensarlo. Per questo momento serve l'acquisto di un centravanti da 15-20 gol per compensare la perdita del numero 99. C'è troppa differenza tra la leadership e l'età di Ibrahimovic e l'l’incompiutezza di Leao. Urge un acquisto di spessore. Intanto sempre a proposito del calciomercato del Milan: spunta l'idea Milik.