Milan, la Gazzetta dello sport: “Calabria ricorda Lahm”

La Gazzetta dello Sport ha esaltato Davide Calabria, terzino del Milan che sta facendo benissimo in questa stagione

Alex Frosio, giornalista della Gazzetta dello Sport, esalta Davide Calabria, terzino del Milan. Il giocatore ha ormai da diverso tempo avviato una crescita che sembra inarrestabile. Ecco cosa ha scritto il giornalista: "Più di Ibrahimovic, Theo Hernandez o capitan Romagnoli, il vero ragazzo-simbolo della rivoluzione-evoluzione che Pioli ha portato al Milan è Calabria. Ritenuto a lungo quasi inadeguato, quanto il primo Diavolo dell’allenatore rossonero, i l terzino è cresciuto in modo esponenziale nell’ultimo anno e mezzo . Prima forse aiutato dagli stadi chiusi causa-Covid, Calabria ha approfittato della mancanza di pressione del tifo più esigente per sviluppare le proprie capacità: è migliorato in fase difensiva e in fase di proposizione, tanto da rendersi un punto fisso nell’undici titolare

Ma nelle ultime partite, e soprattutto nella rimonta contro il Verona, si è visto addirittura un Calabria 3.0. Non solo terzino ma anche mezzala e invasore, in una posizione più spostata verso l’interno invece che lungo la fascia. Date le caratteristiche fisiche non eccezionali, non è più un sacrilegio avvicinarlo a Lahm. In certe situazioni di emergenza, Pioli ha utilizzato Calabria da mediano. Contro il Verona lo ha tenuto da quarto di destra in difesa ma affidandogli compiti più “interni”, come aveva fatto con Theo Hernandez contro l’Atalanta, secondo gli stessi principi guardioliani. E i principi del tecnico, Calabria li sa interpretare alla grande: a Bergamo giocando sulla prima linea per andare a segnare il primo gol rossonero, con il Verona sovrapponendosi internamente arrivando spesso al tiro: 7 in 2 partite, più di quanti ne avesse nelle 4 partite precedenti. Il Milan così evolve e continua a crescere".