Milan, la cessione nel mirino delle ONG: “È sportwashing”

Presto il Milan dovrebbe passare a Investcorp da Elliott, ma l'operazione continua a far discutere. Ecco l'ultima polemica.

Presto il Milan cambierà proprietà, passando da Elliott a Investcorp , fondo del Bahrain che dovrebbe acquistare i rossoneri per 1,1 miliardi. Un'operazione che però sta creando non poche polemiche. L'ultima nasce dalle ONG, in particolare "Americans for Democracy & Human Rights in Bahrain” (ADHRB) , che si occupa della promozione dei diritti umani nei paesi arabi. ADHRB ha accusato Investcorp di star facendo sportwashing. Ecco le parole con cui hanno motivato il tutto: "Gli italiani amano il calcio. Ci siamo tanto affezionati perché, come individui e come comunità, ci rivediamo nei valori delle competizioni calcistiche. Il calcio è unione, fratellanza, legame, sana competizione, tradizioni, storia, racconti di famiglia. E allora perché dobbiamo rovinare un tale attaccamento così profondo e toccante con una delle più immorali e disoneste prassi di questo secolo: lo sportwashing".

Al di fuori però il Bahrain si mostra all’avanguardia, occidentalizzato, sportivo e sanamente competitivo. Uno dei più influenti dirigenti calcistici della regione viene proprio dalla famiglia reale bahreinita. Il suo nome è Salam Bin Ibrahim Al Khalifa, e secondo La Repubblica, è tra i soggetti più coinvolti in questa trattativa. Presidente dell’Asian Football Confederation, vice presidente della commissione disciplinare della FIFA, e quasi presidente della stessa nel 2016, se non avesse perso all’ultimo ballottaggio, Salam fa parte di una famiglia da 5 miliardi di dollari che da una parte pavoneggia un amore per lo sport smisurato, ospitando anche una delle gare di Formula 1 più ambite, e dall’altra massacra i propri concittadini torturandoli, imprigionandoli e togliendo loro ogni diritto solamente per essere nati nella setta sbagliata dell’Islam (Shiita), o per avere espresso del pacifico disaccordo con le feroci leggi che annualmente vanno a ridurre drasticamente le libertà dei cittadini. Investcorp non è da meno. Costantemente pronta a supportare la famiglia reale in ogni sua ambigua iniziativa, il fondo bahreinita ha già dimostrato grandi introiti con la famiglia reale. Dallo scorso anno Investcorp è diventato il nuovo sponsor per la borsa di studio internazionale del principe bahreinita. The Bahrain Crown Prince International Scholarship Program (CPISP) ambisce a sostenere gli studi all’estero dei più illustri studenti del Paese, per un totale di 1 milione di dinari bahreiniti, per i prossimi dieci anni. Secondo l’ufficio stampa del fondo, “Investcorp si impegna ad arricchire le vite delle generazioni future” credendo fortemente che “l’educazione sta al cuore” di tale progetto. Peccato dunque che ci si dimentichi dei migliaia di bambini, sfortunati abbastanza da essere nati sciiti, o senza nemmeno una cittadinanza e dimenticati dallo stato, costretti a vivere tra la feccia della società, come ladri di strada o peggio, come schiavi sessuali. E se scendiamo ancora più in fondo a questa vicenda, troviamo un altro mega fondo mediorientale, Mubadala, il quale coinvolge svariati sceicchi del Golfo tra cui la famiglia Al Khalifa ovviamente".