Milan, stop per Krunic: non scende in campo con la Bosnia

Rade Krunic era uscito nel corso della gara contro il Verona, ultima di campionato per il Milan. Il centrocampista non sembrava totalmete apposto dal punto di vista fisico. Effettivamente, diversi media bosniaci ieri sera in occasione della gara tra Portogallo e Bosnia hanno indicato il centrocampista rossonero come infortunato e come indisponibile sia per la gara con i lusitani (persa 3-0 e a cui Rade non ha preso parte) sia per la prossima contro il Lussemburgo. La stagione del centrocampista del Milan, quindi, potrebbe essere finita con la partita di San Siro. Krunic dovrebbe essere pronto per la preparazione estiva. LEGGI ANCHE: Fuori De Ketelaere? Ecco chi potrebbe arrivare