Milan, Krunic recuperato: è a disposizione | PM News

Krunic è tornato a disposizione del Milan regolarmente dopo essere stato in Nazionale: smaltiti i problemi fisici. Le ultime.

Non è stata una sosta particolarmente fortunata per Rade Krunic, bosniaco classe 1993 del Milan, che ha avuto un po' di problemi fisici. Prima un leggero infortunio nella prima gara, che lo avrebbe comunque costretto a saltare la seconda. Per fortuna nulla di grave, già smaltito e quindi risolto. Tuttavia, nei giorni scorsi Krunic aveva anche accusato un po' di febbre, che lo aveva dunque portato a non essere disponibile nell'ultimo match e a dover fare un tampone. Per fortuna è risultato negativo e, secondo quanto appreso da noi di PianetaMilan.it, è tornato già a disposizione di Stefano Pioli a Milanello nella giornata di oggi. Tutto risolto dunque: Krunic è guarito e si è allenato regolarmente. Queste, intanto, le notizie più importanti della mattinata di oggi >>>