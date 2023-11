Milan, situazione Krunic: nessun esame previsto | PM NEWS

Milan: secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, non c'è nessun problema particolare per Krunic. Il giocatore resta a disposzione

Rade Krunic, nella partita di ieri tra Milan-Udinese, è uscito per un presunto problema all'intervallo. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, non c'è nessun problema particolare per Krunic, per cui non sono previsti neanche esami. Dovrebbe tornare subito a disposizione.