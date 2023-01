Milan, nuova collaborazione in arrivo? Maglietta con Kocké

Stando a quanto riportato da Footy Headlines il Milan sarebbe in procinto di lanciare una maglietta speciale in collaborazione con Koché

Stando a quanto riportato da Footy Headlines, portale da sempre affidabile per quanto riguarda le anticipazioni su magliette e divise da calcio, il Milan sarebbe in procinto di lanciare una maglietta speciale in collaborazione con Koché, marchio di moda fondato a Parigi da Christelle Kocher nel 2015, per la stagione in corso. Il Milan, quindi, potrebbe lanciare un'altra maglietta in collaborazione con un brand internazionale, alla ricerca di un bacino di utenza sempre maggiore.