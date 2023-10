Record per Kjaer. Gol per Pulisic: i giocatori del Milan in Nazionale

(fonte:acmilan.com) - Diversi i rossoneri impegnati con le proprie selezioni nazionali nella serata di martedì 17 ottobre. Simon Kjær, con la fascia da capitano al braccio, ha scritto un pezzo di storia della Danimarca. Il classe '89 ha disputato contro San Marino la sua gara numero 130 in nazionale, diventando così il giocatore più presente di sempre dei De Rød-Hvide, superando Peter Schmeichel. I danesi non hanno brillato ma sono comunque usciti vittoriosi per 2-1 dall'incontro valido per l'8ª giornata, e si trovano ora saldamente al secondo posto del Gruppo H.