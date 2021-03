Milan, Kjaer primo danese a segnare in Europa dopo Tomasson

Milan, Kjaer come Tomasson

Dopo diversi legni in campionato, Simon Kjaer ha trovato la rete nell’occasione forse più importante. Una sconfitta contro il Manchester United sarebbe stata troppo severa per la squadra di Stefano Pioli. Una rete fondamentale in vista del ritorno a San Siro tra 7 giorni. Il numero 24 rossonero è il primo danese a segnare per il Milan in una competizione europea maggiore da Jon Dahl Tomasson nel 2005 contro il PSV.

Stefano Pioli visibilmente soddisfatto nel post-partita. Queste le dichiarazioni