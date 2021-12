Milan, Kjaer in stampelle e con un vistoso tutore: a breve la visita (Video)

Milan in ansia per Simon Kjaer, uscito in barella contro il Genoa. Le immagini di oggi non lasciano presagire nulla di buono...

Renato Panno

L'infortunio di Simon Kjaer è l'unica nota stonata della vittoria brillante contro il Genoa. Un Milan tornato alla vittoria, ma in ansia per le condizioni del suo leader difensivo, uscito ieri moto dolorante e in barella. Come mostra un video diffuso da 'TuttoMercatoWeb' il danese non sta in piedi con le sue gambe, ma con l'ausilio delle stampelle. Sul suo ginocchio, inoltre, è stato applicato un vistoso tutore che non lascia presagire nulla di buono. Tra pochi minuti la visita di controllo alla clinica 'Columbus' per scoprire l'entità del suo infortunio. Ancora la Ligue 1 nei pensieri del Milan: nuovo difensore dalla Francia?