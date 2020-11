Milan, Kjaer: “Ibrahimovic? Nessuno è dominante come lui” | News

Ultime Notizie Milan News: le parole di Kjaer su Ibrahimovic

MILAN NEWS – Simon Kjaer, difensore centrale del Milan, nell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic. Ecco cosa ha detto.

"Per capacità di abbinare tecnica e fisicità Ibrahimovic è unico al mondo, non ho mai visto attaccanti dominanti come lui. Il nostro rapporto? Ottimo, come con gli altri".