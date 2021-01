Milan, Kjaer: “Ibra? E’ solo da guardare, mai visto uno così in carriera”

Milan, Kjaer su Ibrahimovic

Simon Kjaer, difensore del Milan, ha rilasciato un'intervista al canale tematico rossonero. Ecco le sue bellissime parole nei confronti del compagno di squadra Zlatan Ibrahimovic: "Ibra ha 39 anni, non ancora 40 (ride, ndr). E' difficile spiegare com'è Ibra. Il suo modo di lavorare, la sua mentalità, non li ho mai visti nella mia carriera. Una cosa che sappiamo tutti è che il suo obiettivo è vincere. E' solo da guardare Ibra, non saranno tanti i giocatori ad arrivare così a 40 anni".