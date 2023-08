Milan, Kjaer convocato dalla Danimarca per le qualificazioni agli Europei

Simon Kjaer, difensore del Milan, è stato convocato dal ct della Danimarca per la doppia sfida di qualificazioni per gli Europei

Il ct della Danimarca, Kasper Hjulmand, ha reso noto la lista dei 23 giocatori convocati per le prossime sfide valide per le qualificazioni ai prossimi Europei contro San Marino (7 settembre) e Finlandia (10 settembre). Presente tra i difensori anche il difensore del Milan Simon Kjaer. Il danese non sta giocando moltissimo in questo inizio di campionato con i rossoneri, ma resta uno dei giocatori affidabili di Stefano Pioli e un calciatore chiave per la Danimarca. Vedremo se la Nazionale potrà aiutare Kjaer anche per i suoi minuti con il Milan.