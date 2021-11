Milan, Kjaer candidato al premio come miglior giocatore danese dell’anno

Simon Kjaer è tra i candidati al premio come miglior giocatore danese dell'anno. Un 2021 da ricordare per il difensore del Milan

Un 2021 assolutamente da ricordare per Simon Kjaer. Dopo la candidatura al Pallone d'Oro è arrivata anche quella come miglior giocatore danese dell'anno. Il difensore del Milan si è distinto per le prestazioni di altissimo livello, ma anche per il suo comportamento in occasione del malore di Christian Eriksen all'Europeo. Saranno i calciatori danesi in patria e all'estero che decideranno il vincitore del più grande premio individuale nel calcio del Paese scandinavo.