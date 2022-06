Milan, Kimpembe: “Maignan è uno molto competitivo, contento sia qui”

Kimpembe, difensore della Francia e del PSG, ha speso parole d'elogio per Maignan, connazionale e portiere del Milan: eccole.

Pian piano Mike Maignan, francese classe 1995 del Milan, sta conquistando un posto nella propria Nazionale e di lui ha parlato Presnel Kimpembe, suo connazionale classe 1995 del Paris Saint-Germain, che ha parlato in conferenza stampa. Maignan ha giocato e giocherà di nuovo titolare domani. Kimpembe ha speso bellissime parole per l'estremo difensore del Milan, sottolineando il carattere molto competitivo di Maignan e l'attenzione che ci mette. Caratteristiche ben note anche all'ambiente rossonero, che le ha notate subito. Ecco tutte le parole del difensore: "Mike lo conosco bene, è un portiere che si interroga sempre. So che è uno competitivo. Sono contento che si sia unito a noi".