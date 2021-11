Milan, Kessie: “Vincere contro l’Atletico Madrid è tanta roba”

Franck Kessie, centrocampista del Milan, ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset al termine della partita contro l'Atletico Madrid

Ecco cosa ha detto: " "E' una vittoria speciale, vincere a Madrid è tanta roba, ma non dobbiamo sederci dopo questa vittoria, dobbiamo pensare subito al Sassuolo. Dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo".