Milan – Kessie, tra Olimpiadi e rinnovo: il punto sull’ivoriano / News

Nelle ultime ore si sta parlando molto di Franck Kessie. Tra la partenza alle Olimpiadi e il rinnovo con il Milan: ecco il punto

Renato Panno

Lo strano caso del Milan. Negli ultimi anni accade che qualsiasi situazione, non grave all'apparenza, venga ingigantita più del dovuto. E' quello che sta accadendo a Franck Kessie, nelle ultime ore al centro di polemiche probabilmente troppo eccessive. Sono due le questioni da risolvere sul 'Presidente', in primis quella sul rinnovo. Giusto mettere il punto su una delle priorità rossonere, ma ancora c'è del tempo per risolvere il tutto al meglio. Come se non bastasse ecco sorgere il 'caso' Olimpiadi. Kessie, infatti, parteciperà alle Olimpiadi di Tokyo con la sua nazionale. Un qualcosa di irreparabile? Certamente no.

Ma andiamo con ordine. Questione rinnovo: come noto il contratto di Kessie è in scadenza nel 2022. Se non si dovesse trovare un accordo con il numero 79 prima di gennaio, tecnicamente, il giocatore potrebbe accordarsi con un altro club in virtù del suo status da quasi svincolato. Uno scenario a cui il Milan non vuole neanche pensare; dunque è ovvio che ci sia bisogno di un'accelerata in tempi brevi. La richiesta del giocatore è quella di triplicare il suo attuale ingaggio di poco sopra ai 2 milioni di euro, il Milan ne offre 4. Al momento non c'è l'accordo ma, evidentemente, il tempo ancora non è del tutto nemico del club rossonero.

Secondariamente ecco la 'grana' Olimpiadi. Vista la partecipazione alla competizione con la sua Nazionale, Kessie salterà il raduno del Milan, previsto a Milanello per giovedì 8 luglio. Una notizia di certo non bellissima, con Stefano Pioli che dovrà fare a meno, inizialmente, di uno dei suoi calciatori migliori. Attenzione alla parola 'inizialmente'. Sì perché tutto ciò non è nient'altro che una situazione di assoluta normalità che rappresenta tutt'altro che una catastrofe. Sicuramente sarebbe stato meglio averlo a Milanello, ma il tutto è tranquillamente riparabile. Kessié sarà in campo, alle Olimpiadi, con gli 'Elefanti' il 22 luglio contro l'Arabia Saudita, il 25 contro il Brasile ed il 28 contro la Germania. Qualora la Costa d'Avorio dovesse passare il turno, giocherebbe i quarti di finale il 31 luglio prossimo.

Tirando le somme c'è sicuramente qualcosa che creerà dei grattacapi al Milan, ma non c'è bisogno di fasciarsi la testa prima di romperla. La società dovrà prendere provvedimenti per rinnovare un giocatore importantissimo ma, almeno per il momento, la sua situazione non può già essere paragonata a quella di Donnarumma e Calhanoglu. Per quanto riguarda le Olimpiadi c'è davvero poco da dire: Kessie salterà il raduno, ma ritornerà tranquillamente a disposizione per l'inizio della Serie A. Ricordiamo, infatti, che il Presidente non andrà in vacanza alla fine della manifestazione. Il motivo è semplice: le vacanze le sta facendo adesso. Urge un ridimensionamento: non è mai bene ingigantire quelle che è la realtà dei fatti.