Milan, Kessie: meno grave del previsto il suo infortunio

Kessie dovrebbe tornare in campo col Milan prima del previsto. Il suo problema non è così grave come sembrava all'inizio.

Stefano Bressi

Buone notizie in casa Milan riguardanti Franck Kessie. L'ivoriano classe 1996 si è infortunato, ma potrebbe saltare solo una o due partite, al contrario di quanto sembrava. Di questo ha parlato Manuele Baiocchini, in diretta su Sky. Ecco le sue parole: "Kessie sta un po' meglio e potrebbe tentare un ritorno in campo per la partita di fine mese con il Cagliari. Non sarà facile perchè il discorso recupero riguardo una lesione non è semplice e l'idea del Milan è quella di farlo rientrare dopo la sosta. Sul fronte rinnovo la situazione è sempre la stessa, con l'offerta del Milan che è importante e si sta avvicinando alle richieste del giocatore. Il mercato del Milan poi entrerà nel rush finale negli ultimi 10 giorni". Intanto Kessie si prepara a rinnovare con il Milan >>>