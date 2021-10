Milan, Kessie decide Costa d’Avorio-Mali: il report del club

Un rigore del centrocampista del Milan vale i tre punti e il primato per Les Éléphants nella corsa a Qatar 2022. Ecco tutti i dettagli.

(fonte: acmilan.com) - Non sbaglia la Costa D'Avorio di Franck Kessie , che nella 4° giornata del Gruppo D delle Qualificazioni africane verso Qatar 2022, batte per 2-1 il Malawi.

In classifica ora, la Costa D'Avorio guida il girone con 10 punti, a +1 sul Camerun in quello che si preannuncia come un testa a testa fino all'ultima giornata per il primato. Prossimo appuntamento per Frank e compagni sarà Costa D'Avorio-Mozambico.