Milan, Katia Serra: “Non in testa per caso, i ricambi sono all’altezza”

Milan da scudetto? L’opinione di Katia Serra

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Katia Serra, ex calciatrice e opinionista tv, ha parlato della lotta scudetto e in particolare del Milan. Le dichiarazioni ai microfoni di 'TuttoMercatoWeb': "Lotta scudetto? E' presto per sbilanciarsi comunque il Milan ha costruito soprattutto un'unità e una compattezza fondamentale. E anche i ricambi sono all'altezza. Non è in testa per caso. Il Sassuolo? E' un progetto in crescita, la squadra impone il suo gioco. Si è un po' fermata nelle ultime due gare ma sarà protagonista fino alla fine".