Milan, Kalulu: “Mi sono sentito pronto per questo club”

Kalulu ha parlato del trasferimento al Milan, sottolineando anche i dubbi e le paure che ha avuto. Ecco tutte le sue dichiarazioni.

È arrivato al Milan a parametro zero, Pierre Kalulu, e si sta rivelando un grandissimo affare. Il francese, classe 2000, ha deciso di fare un grande salto, che spiega così ai microfoni di sofoot.com: "Quello che ha pesato nella mia decisione è stato il fatto che non avrei giocato. A volte mi chiedo dove sarei oggi se fossi rimasto al Lione. Ma dopo passa. Pensavo di avere quello che serve per esprimermi. Dopo c'è stato un contesto sanitario difficile, ma è così... Il Milan è il tipo di grande club che ogni giocatore cerca. Quando giochi le grandi partite in Francia, è per entrare a far parte di questo tipo di grandi club. C'era anche la questione di fare definitivamente il grande passo. Mi chiedevo se ero pronto o no, e sentivo di esserlo. Allora perché aspettare...".