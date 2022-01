Milan-Juventus, Bennacer ha svolto un allenamento defaticante | PM News

Notizia importante in vista di Milan-Juventus di domenica sera a San Siro: Bennacer ha già svolto un defaticante a Milanellomil

Notizia importante in vista di Milan-Juventus, che si giocherà domenica sera a San Siro. Bennacer, secondo quando appreso dalla nostra redazione, si è già allenato questa mattina nel centro sportivo di Milanello. L'algerino, ovviamente ha svolto un lavoro defaticante dopo la partita di ieri in Coppa D'Africa, ma può considerarli dunque abile e arruolato per la sfida contro i bianconeri. Ecco le dichiarazioni di Olivier Giroud, attaccante del Milan.