Milan-Juventus 2-0, ecco tutti i numeri della partita / Serie A News

L'esultanza dei calciatori rossoneri dopo la vittoria in Milan-Juventus, partita valida per la 9^ giornata di Serie A (foto: Getty Images)

"Ancora una serata di festa. Ancora una vittoria di prestigio. A San Siro , dopo l'Inter, cade anche la Juventus . Merito di un grande Milan : 2-0 , gol di Tomori allo scadere del primo tempo e di Díaz all'inizio della ripresa. Una prestazione da squadra forte, consapevole, arrabbiata dopo il ko in Champions League e vogliosa di rimanere al vertice della Serie A . Leggiamo i numeri dopo il nostro big match della 9ª giornata :

1- Il Milan ha vinto contro Juventus e Inter prima della decima sfida stagionale di Serie A per la seconda volta nella sua storia, dopo il 1970/71.

2-Tomoriha segnato entrambi i suoi due gol in campionato contro la Juventus: è uno dei tre giocatori inglesi che hanno realizzato più di una rete contro i bianconeri nella competizione, insieme a Hitchens (tre) e Abraham (due). Tra chi ha segnato il 100% delle proprie reti in Serie A contro la Juve, Fikayo è uno dei tre che ne contano di più (due, come Carello e Duzioni).