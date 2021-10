Milan, Jungdal su Maignan: “Dice sempre la sua, mi aiuta mentalmente”

Jungdal, portiere della Primavera del Milan, ha parlato di com'è Maignan in allenamento e delle differenze con Donnarumma.

Con l'infortunio di Mike Maignan, portiere francese classe 1995, il Milan ha lanciato anche Andreas Jungdal, giovanissimo estremo difensore della Primavera, che da tempo però si allena in prima squadra. Così ha conosciuto prima Gianluigi Donnarumma, classe 1999 che ora è al Paris Saint-Germain, e ora Maignan. Ecco le sue parole sui due: "Mike è un portiere che dà molto in allenamento. Cerca costantemente di dirmi la sua su determinate circostanze tecnico-tattiche, e questo è fantastico per uno come me. Viene da una cultura dei gioco completamente diversa dalla mia ed il suo modo di essere portiere è molto diverso, ad esempio, da quello di Donnarumma. Gran parte della tecnica l'ho imparata da Gigio. Mike mi insegna di più sul mentale e sul fisico, perché ci lavora più di quanto abbia fatto Donnarumma".