Milan, Jungdal: “Mi sono innamorato della città, sono a mio agio”

Jungdal, portierino del Milan che fa spola tra Primavera e prima squadra, ha rilasciato una bella intervista. Ecco le sue parole su Milano.

Con l'infortunio di Mike Maignan, portiere francese classe 1995 del Milan, ora i rossoneri devono tenere caldo anche Andreas Jungdal, giovanissimo estremo difensore della Primavera, che però è da tempo aggregato in prima squadra. L'attenzione si è focalizzata anche su di lui, che tra l'altro è vicinissimo al rinnovo di contratto con il Milan. Ha rilasciato una bella intervista, in cui ha affrontato tanti temi, tra cui quello della città. Ecco come ha detto di trovarsi a Milano: "Mi sono innamorato della città. Mi sento a mio agio. Ho fatto amicizia tramite alcuni compagni di squadra ed è importante farle in un ambiente nuovo. È stato molto difficile all'inizio".