Milan, Jordan: “Ibrahimovic? Importante averlo nello spogliatoio. Su Giroud…”

L'ex attaccante del Milan Joe Jordan ha parlato di Zlatan Ibrahimovic, Olivier Giroud e dei rossoneri impegnati nella lotta scudetto

L'ex giocatore del Milan Joe Jordan è intervenuto a microfoni di TMW Radio. Jordan ha parlato di Zlatan Ibrahimovic , che potrebbe ritirarsi al termine della stagione: "E' molto difficile rispondere. Lui conosce il suo fisico e ha una mentalità vincente e da combattente. Anche quando non gioca, per me è una pedina che, con la sua grande carriera, è un esempio. Averlo nello spogliatoio è una cosa molto importante, anche prima della partita. I calciatori hanno imparato molto da Ibra in questa stagione, lui sa vincere gli scudetti, ed è difficile... comprare questa cosa. Ha enorme esperienza da dare agli altri".

Jordan ha poi proseguito parlando anche dell'altro attaccante del Milan, Olivier Giroud: "I suoi gol li ha fatti e per me lui è un attaccante molto forte. Peccato che non ci sia Ibra in questo momento, ci vorrebbe. In questo momento è importante avere tutti pronti per entrare in campo". Infine, ha concluso rispondendo così alla domanda sulla lotta scudetto: "E' una corsa a tre per lo scudetto sono molto contento di vedere il Milan in testa e al di là degli ultimi pareggi sono convinto che possa farcela". Jordan ha poi detto la sua su come il Milan dovrebbe superare questo momento negativo: "Bisogna pensare alla prossima partita e se nelle circostanze precedenti non è andata come volevano, sicuramente avranno imparato qualcosa da quelle partite".