Milan-Inter, Totti: “Mi aspetto una bellissima partita: vinca il migliore”

Francesco Totti, ex fuoriclasse della Roma e della Nazionale Italiana, ha parlato ai microfoni di 'Milan TV' prima del derby Milan-Inter, finale della Supercoppa Italiana in programma alle 20:00 ora italiana al 'King Fahd International Stadium' di Riyad (Arabia Saudita). Ecco, dunque, le sue dichiarazioni."Mi aspetto una bellissima partita. Il derby è sempre una partita diversa. Siamo qui per divertirci, che vince il migliore". Ecco come e dove vedere Milan-Inter in tv o in diretta streaming >>>